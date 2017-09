Ungari ähvardab omakeelse hariduse pärast tõkestada Ukraina tee Euroopa Liitu

Esmaspäeval allkirjastas Ukraina president Petro Porošenko seaduse, mis muudab ukrainakeelse õppe viiendast klassist alates kohustuslikuks. Seepeale teatas Ungari välisminister Péter Szijjártó, et uue seaduse tagajärjed on Ukrainale karmid.

«Ungari tõkestab Euroopa Liidus kõik sammud, mis viiksid Ukrainat liitumisprotsessil edasi,» sõnas Szijjártó uudisteagentuurile MTI. «Me kinnitame, et see saab Ukrainale tulevikus valus olema.»

Uus Ukraina haridusseadus ei keela teiste keelte õppimist, õpilased võivad oma rahvuskeelt endiselt omandada eraldi õppeainena. Lisaks on võimalik võtta rahvuskeelseid valikaineid. Porošenko sõnul tugevdab seadus ukraina keele staatust riigikeelena ja loob kõigile võrdsed võimalused edasi õppida.

Porošenko kinnitused ei ole aga naaberriike rahustanud, näiteks poolakaid, rumeenlasi, ungarlasi ja eriti venelasi elab Ukrainas arvestatav hulk.

Rumeenia president Klaus Iohannis tühistas möödunud nädalal protestiks visiidi Kiievisse, öeldes, et uus haridusseadus vähendab drastiliselt vähemusrühmade ligipääsu omakeelsele õppele.

Erand tehakse põlisrahvastele

Praegu on 11 aastat kestvat kooliteed käivate Ukraina laste seas umbes 400 000 õpilast, kes puutuvad koolis ukraina keelega kokku vaid Ukraina kirjanduse, ajaloo või keele tunnis.

Enamikus neist koolidest toimub õppetöö vene keeles, kuid lisaks neile tegutseb ka viis poola kooli, 176 ungari ja veidi alla 200 rumeenia kooli, veel käputäis moldova ja slovaki koole. Loomisel on ka krimmitatarlaste kool, kus omakeelse õppe võimalus jääb, nagu teistelegi põlisrahvastele, alles keskkooli lõpuni.

Karme sõnu on Kiievi aadressil läkitanud ka Venemaa, kes teatas, et seadus on võetud vastu eesmärgiga kehtestada paljurahvuselises riigis jõuga monoetniline keelerežiim. Venelaste huvid on eriti selged Ukraina idaosas, kus enamik inimesi räägib esimese keelena vene keelt.

Paljuski seetõttu kehtestas endine Kremli-meelne riigipea Viktor Janukovõtš 2012. aastal seaduse, mis lubas piirkondades, kus muukeelseid elanikke on üle kümne protsendi, kasutada ametliku keelena ka teist keelt lisaks ukraina keelele.

Samas näitavad keelesaartena toimivate piirkondade eksamitulemused tõsist vajadust haridussüsteemi reformida. Haridusminister Lilia Hrõnevõtši sõnul kukkus 36 protsenti Taga-Karpaatia õpilastest ukraina keele lõpueksamil läbi. Ungari enamusega Beregove rajoonis oli see näitaja koguni 75 protsenti.

Keeleeksamit sooritamata pole neil koolilõpetajatel aga võimalik edasi õppida, mis lõikab nad sisuliselt Ukraina ühiskonnast välja. See mitte ainult ei tooda isolatsionismi ja separatismi, vaid loob ka soodsa pinnase muukeelsete riigist lahkumiseks. Taga-Karpaatias on levinud näiteks Ungari passide taotlemine, millega siis Euroopa Liidu riiki põrutada.

Sellel strateegial on lahkujate jaoks mitmeid plusse – kahekondsetele isikutele laienevad Euroopa Liidu kodanike õigused, näiteks õigus üle liidu reisida ja töötada, samas maksab nende võõrkeelse hariduse eest Ukraina riik.

Valmis küsima ELi arvamust

Ungari välisminister Szijjártó asus juba septembri alguses kaitsma Budapesti positsioone, öeldes, et Ukraina on Ungarit selga pussitanud ja läinud täielikult vastuollu euroopalike väärtustega. Lisaks andis ta Ungari diplomaatidele käsu lõpetada rahvusvahelistes organisatsioonides Ukraina ametivendade toetamine. Sama teatas ka Bulgaaria välisminister.

Koos eespool mainitud riikidega kaebasid ka Kreeka ja Rumeenia vähemusrahvuste õiguste rikkumise pärast Euroopa Nõukogule ja OSCE-le. Kohalike vähemuste esindajad palusid president Porošenkol aga seaduse vetostada.

Ukraina ja Euroopa seaduste kohaselt on sellised kaebused õigustühised. Pärast 15. septembril toimunud kohtumist 11 riigi diplomaatide ja Euroopa Liidu esindajatega kinnitas Hrõnevõtš, et Ukraina on valmis saatma seaduseelnõu Euroopa Komisjonile ülevaatamiseks.

Haridusminister lisas, et Kiievit kritiseerinud riikides on ukraina vähemuste kaitse palju kehvemal järjel kui Ukrainas. Ükski neist riikidest ei paku täielikku ukrainakeelset õpet, paremal juhul võimaldavad võtta vaid ukraina keele tunde või õppida ukraina keeles mõnd üksikut ainet.