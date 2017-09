Segaduses põhjakorealased otsivad USA ametnikega kontakti

Pyongyang on sihikindlalt demonstreerinud, et keeldub otsekontaktide loomisest Washingtoniga ning vastab rahvusvahelistele sanktsioonidele ja Trumpi tulisele retoorikale raketi- ja tuumakatsetustega.

Kuid hoolimata diplomaatilisest segadusest on Põhja-Korea esindajad USA ametnike sõnul üritanud avada nn teise astme kanaleid ning pole sugugi ebaharilik, et Pyongyangi vahemehed võtavad ühendust Ühendriikide õpetlaste või endiste ametnikega.

Taolistel kõnelustel osalenud ekspertide sõnul on Valge Maja nendest kohtumistest teadlik ning kogu kasulik infotrmatsioon edastatakse ka administratsioonile.

Põhja-Korea püüd kontakte leida algas jaanuaris pärast Donald Trumpi ametissevannutamist ning nende eesmärk oli mõista, kuidas uue presidendi poliitiline joon võib varasematest erineda.

«Ma usun, et nad arvasid, et jõudmine inimesteni, kes esindavad praegu valitsevat mõtteviisi ja kellel on Trumpi administratsioonile suurem ligipääs, on parem moodus, kuidas saata sõnumeid või koguda informatsiooni,» sõnas endine CIA analüütik ja Põhja-Korea ekspert Bruce Klingner.

«Nad üritavad praeguse USA administratsiooni poliitika osas pilti kokku panna. Kuid isegi Washingtonis ollakse segaduses praeguse poliitika parameetritest, nii et kujutage ette, mis tunne on seda kaugemalt – Soulist, Tokyost või Pyongyangist – hinnata,» lisas ta.

Klingneri sõnul on konservatiivsete või vabariiklastest analüütikutega kontakti otsimine Trumpi administratsioonist lähtuva segaduse tulemus, samuti ei toimi praegu USA valitsuse ja Pyongyangi vahel ka diplomaatilised kanalid.

Kuigi need vestlused on kasulikud mõlemale poolele, rõhutab Klingner, et põhjakorealased peaksid kasutama ametlikke diplomaatilisi kanaleid, andmaks selget sõnumit, et neil on USA valitsusega läbirääkimiste osas tõsi taga.

USA on suhelnud Põhja-Koreaga otse ÜRO missiooni kaudu, mida tuntakse ka New Yorgi kanali nime all. See kanal lõigati aga 2016. aasta juulis ära ning taastati ajutiselt vaid Põhja-Koreas vangistatud Otto Warmbieri vabastamiseks.

Ehkki Klingner keeldus kutsest külastada Pyongyangi, kohtus ta viimati Põhja-Korea ametnikega juunikuisel konverentsil Rootsis.

«Põhjakorealased olid palju sihikindlamad, kui eelnevatel kohtumistel,» sõnas ta. «Tuumaprogrammi peatamine oli täielikult laualt maas ja ei ole midagi, mida Washington või Soul võiks pakkuda, et seda muuta.»