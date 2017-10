Venemaa õhujõud tapsid Süürias 19.-29. septembrini 2459 mässulist

Hukkunute seas on 16 välikomandöri ja rohkem kui 400 äärmuslast, kes on pärit Venemaalt ja teistest SRÜ riikidest, lisati ministeerium avalduses.

"Terrorirühmitused Islamiriik ja Al-Nusra Rinne on kandnud viimastel kuudel väga raskeid kaotusi," kinnitas kindralmajor Igor Konašenkov.

Vene välisministeeriumi uute ohtude ja väljakutsete osakonna juhataja Ilja Rogatšjov hoiatas neljapäeval, et äärmusrühmitusest Islamiriik (IS) on saamas Al-Qaedaga sarnanev võrgustik, mis levib üle kogu maailma. Rogatšjovi sõnul on IS hakanud meenutama ülesehituselt üha enam Al-Qaedat. Rogatšjov lisas, et niinimetatud välisvõitlejad, kes lahkusid kodumaalt, et võidelda IS-i ridades Süürias või Iraagis, on hakanud kaotust kartes tagasi minema.

Venemaa president Vladimir Putin teatas sel nädalal, et Venemaa ja Türgi süvendavad koostööd Süüria konflikti ja muude regionaalsete küsimuste lahendamisel. Moskva ja Ankara leppisid kokku välis- ja kaitseministeeriumi ning julgeolekuametkondade tegevuse koordineerimise süvendamises, et lahendada Süüria kodusõda.

"Leppisime presidendiga kokku jätkata tihedaid sidemeid välis- ja kaitseministeeriumi ning julgeolekuametkondade vahel, et süvendada tegevuse koordineerimist Süüria kriisi lahendamisel ja muude piirkonna küsimuste lahendamisel," ütles Putin Ankaras pärast läbirääkimisi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Vene president märkis ka, et Süürias on loodud kodusõja lõpetamiseks, terroristide lõplikuks purustamiseks ja pagulaste koju naasmiseks vajalikud tingimused.

"Tegelikult on loodud vajalikud tingimused Süüria vennatapusõja lõpetamiseks, terroristide lõplikuks purustamiseks ja süürlaste kodutee ja rahuliku elu juurde naasmiseks," ütles Putin.

"See on täiesti põhimõtteline asi, mis on tähtis mitte üksi Süüria rahva, vaid kogu maailma jaoks: me loome tingimusi pagulaste koju naasmiseks. Mis on põhimõtteliselt tähtis - me loome tingimusi pikaajalise poliitilise lahenduse otsimiseks Genfis ÜRO egiidi all," rõhutas Putin.