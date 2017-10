Video: tõrkunud langevari põhjustas Vene dessantväelase huku

Kohaliku meedia teatel avanes põhilangevari viivitusega ning dessantväelane otsustas tõmmata varulangevarju rõngast. See aga avanes kiiresti, kaks langevarju läksid sõlme ning mees sai surma, vahendas Rus.Postimees portaali News.ru.

Teates märgitakse, et õnnetus juhtus 29. septembril.

Dessantvägede kinnitusel selgitavad juhtunu asjaolud välja hukkunu väeosa komisjon ning juurdlusorganid.

Hukkunu kohta on öeldud, et ta oli pärit Jeravinski rajoonist ning teenis palgasõdurina 11. üksikus dessant-ründebrigaadis Sosnovõi Boris. See oli dessantväelase teine leping. Üks päev enne hukkumist oli mees tähistanud oma 26. sünnipäeva.