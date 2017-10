Yana Toom: Putinil ja Assange'il pole referendumiga mingit seost

Kui rääkida Kataloonia referendumist, siis on Toomi hinnangul teinud vigu, sealjuures kohutavaid, mõlemad osapooled. «Hispaanlased püüdsid peita kogu Kataloonia iseseisvumise loo vaiba alla ja tegid näo, et midagi ei toimu. Kataloonlased aga küpsesid omas mahlas ning lõpuks lõi välja nende rahulolematus. Kõlasid meile nii valusalt tuttavad loosungid: «Madrid röövib meid» ja nii edasi,» ütles Toom Rus.Postimehe vahendusel.

Eurosaadiku sõnul käitus Hispaania valitsus inetult. Oleks tulnud lasta inimestel hääletada ja siis nendega rääkida. «Jah, referendum oli Hispaania seaduste seisukohalt ebaseaduslik, aga küsimus on selles, kas inimene on seaduse või seadus inimese jaoks. Eeldan, et pärast seda, mis eile juhtus, kasvas Kataloonia iseseisvuse pooldajate arv järsult,» arvas Toom.

Toomi meelest oleks sellist sündmuste arengut saanud vältida: neid, kes olid poolt, ja neid, kes vastu, oli umbes pooleks. «Aga nüüd, kardan ma, on olukord muutunud,» lisas ta.

Eurosaadik kinnitab, et ta pooldab jätkuvalt Hispaania territoriaalset terviklikkust, kuid on tehtud kohutavaid vigu ja nende eest peab keegi vastutama. «Võidelda selliste meetoditega referendumi läbiviimise vastu tähendab õli tulle valamist, see on selge. Ja kui Hispaania kolleeg kirjutab sellest, et kõige selle taga on Putin ja Assange, siis tunnen end rumalasti,» ütles Toom.

«Hispaania pärandi pärast peetava sõjaga pole Putinil, nagu ka Assange’il, mingit pistmist ja niipea kui hakkame rääkima «Vene käest», tähendab see kaasaegses Euroopa poliitikas alati, et tegime midagi valesti – ja nüüd on vaja seda kellegi kaela ajada,» lisas Toom.