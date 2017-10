Ameeriklased relvadest ei loobu

Must statistika ei paista veenvat isegi neid relvapooldajaid, kes Las Vegase kontserdil tule alla jäid.

«Ma leian, et relva omamiseks on oma aeg ja koht. Ma usun, et meil on õigus ennast vajaduse korral kaitsta,» vahendab New York Daily News üritusel viibinud Caren Mansholti sõnu.

Tema seisukohta toetab ka teine ellujääja Rusty Dees: «Minu ja paljude teiste kohalviibijate jaoks on suurim probleem see, et me ei kuulnud kedagi vastu tulistamas. Ma olen väga mures, et keegi meid väljastpoolt ei kaitsnud.»

Nende kommentaarid on sügavas vastuolus tulistamise ajal laval viibinud kitarristi Caleb Keeteri seisukohtadega, kes avaldas saatusliku õhtu järel mahuka avalduse.

«Ma olen terve elu olnud põhiseaduse teise punkti pooldaja. Kuni eelmise õhtu sündmusteni. Ma ei suuda väljendada, kuidas ma eksisin,» kirjutas Keeter Twitteris relvakandmisõigust käsitlevale põhiseaduspunktile viidates. «Küllalt on küllalt. Me vajame relvakontrolli KOHE. PRAEGU.»

Valge Maja kõneisik Sarah Huckabee Sanders teatas aga, et Donald Trumpi administratsioon ei kavatse oma seisukohi muuta. «President on väljendanud teise põhiseaduspunkti suhtes selget toetust,» ütles pressiesindaja, lisades, et riigi rangeimate relvaseadustega Chicagos on tulirelvadega seotud kuritegude arv siiani kõrge.

Ka Valge Maja endine peastrateeg Steve Bannon hoiatas president Trumpi, et kui viimane peaks pühapäevase massitulistamise valguses karmimaid relvaseadusi toetama, oleks see tema populaarsuse lõpp, vahendab The Independent.

Trumpi teine endine nõunik Roger Stone kinnitas Bannoni hinnangut ja ütles, inimesed kaotaksid sellist otsust kuuldes aru.

Pärast ametisse astumist on Trump hoopiski relvaseadusi leevendanud ja võtnud tagasi oma eelkäija Barack Obama aegse määruse, mis keelanuks umbes 75 000 vaimsete häiretega inimesel tulirelvade ostmise.

Riiklik Tulirelvade Assotsiatsioon (NRA), mis seisab tulirelvade omamisõiguste eest, annetas Trumpi kampaania heaks umbes 30 miljonit dollarit.

Ameerika tuntud raadiohääl ja NRA liige Mark Walters sõnas, et üksi relvaseadus poleks Las Vegase tulistamist ära hoidnud. Ta lisas, et sündmuse valguses seaduste muutmine oleks ohvrite ärakasutamine.