Mattis: tuumalepe Iraaniga vastab USA huvidele

Mattis väljendas toetust 2015. aastal sõlmitud kokkuleppele, mis kärpis islamivabariigi tuumaprogrammi. Trump on väitnud, et kokkulepe on "piinlik".

Vastates senati kuulamisel küsimusele, kas ta usub, et see lepe vastab USA riiklikele huvidele, sõnas Mattis: "Jah, senaator, ma usun."

Trump nimetas ÜRO Peaassambleel esinedes Iraani "korrumpeerunud diktatuuriks" ja "mõrvarlikuks režiimiks" ning ütles, et USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumalepe teeb Ühendriikidele häbi.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles seepeale, et Trumpi "odavad, inetud, rumalad ja tegelikkusele mittevastavad" märkused ÜRO Peaassambleel on märk meeleheitest.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et ei näe vajadust Iraani tuumaläbirääkimiste taasavamiseks ja USA muresid seoses Teheraniga saab lahendada ka leppeväliselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini avaldas samuti arvamust, et kõik Iraani tuumaleppega seotud riigid on veendumusel, et seda täidetakse ja see toimib.