Venemaa suursaadik: Soome ühinemine NATOga tooks kaasa Moskva vastumeetmed

Kuznetsovi sõnul on igal riigil suveräänne õigus määrata oma rahvusliku julgeoleku ja kaitse suunda. «Kuid mulle tundub, et kõik mõistavad, et NATO taristu lähenemine meie piiridele sunniks meid rakendama vastavaid vastumeetmeid,» vahendas Yle Kuznetsovi intervjuud.

Samas suursaadik ei täpsustanud, milles need vastumeetmed seisneksid.

Kuznetsovi sõnul ei ole Soomes korraldatud avaliku arvamuse uuringud NATO-ga liitumisele suurt poolehoidu näidanud.