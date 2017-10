Välismaa lühiuudised 09.10.

Türgi taotleb inimõiguslastele vangistust

Türgi prokuratuur nõuab kuni 15-aastast vangistust 11 aktivistile, kellest suurem osa peeti kinni haarangus inimõigusorganisatsiooni Amnesty International korraldatud seminaril. Kinnipeetute seas on üks Amnesty Türgi haru juhtidest İdil Eser, mitu tuntud türgi inimõiguslast, üks sakslane ja üks rootslane. Neile esitati süüdistus relvastatud terrorirühmituse abistamises. Süüdistuse järgi püüdsid nad ühiskonnas kaost külvata.

AFP/BNS

Kim ülendas õe poliitbüroo liikmeks

Põhja-Korea juht Kim Jong-un ülendas oma õe Kim Yo-jongi laupäevasel kompartei istungil poliitbüroo liikmeks, teatas riigi meedia eile. Arvatakse, et Kim Yo-jong on 25–30-aastane. Nende ema, tantsija Ko Young-hee oli endise Põhja-Korea liidri Kim Jong-ili kolmas abikaasa. Poliitbüroo juhib Põhja-Korea Töölisparteid ning selle esimees on Kim Jong-un.

STT/BNS

Londonis kümme inimest vigastanud autojuht vabastati

Londonis laupäeval autoga jalakäijate sekka sõitnud ja peale enda veel kümmet inimest vigastanud mees lasti vabaks, teatas politsei eile. Vahejuhtum leidis aset laupäeva pärastlõunal rahvusliku loodusloomuuseumi ees. Algul kardeti terrorirünnakut, kuid pärast mõnetunnist uurimist otsustas politsei, et see oli liiklusõnnetus. Süüdistust autojuhile ei esitatud ning tema isikut ei avalikustatud.

AP/BNS