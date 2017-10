Briti peaminister koputab Brexiti-kõneluste eel Junckeri uksele

Briti peaminister Therea May. Foto: Ben Cawthra/Sipa USA/Scanpix

Ametlik õhtusöök, mida Briti meedia nimetab SOS kohtumiseks, leiab aset kriitilisel momendil ja vaid mõned päevad enne Brexiti läbirääkimiste kuuenda vooru algust. May on aina suurema surve all saavutada kõnelustel läbimurre, sest hirm leppeta lahutuse ees aina kogub jõudu.

Peaministri meeskond aga väitis täna kindlameelselt, et May ja Junckeri kohtumine lepiti kokku juba nädalate eest. Junckeri kohtumiskaldendris Euroopa Komisjoni kodulehel polnud seda aga veel täna hommikulgi.

ELi ametnike sõnul võtavad kohtumisest osa ka ELi pealäbirääkija Brexiti- kõnelustel Michel Barnier ja Briti Brexiti-minister David Davis.

Pärast May ja Junckeri viimast töist õhtusööki, lekitati meediasse dokument, kus Komisjoni president väljendas May Brexiti-vaadete üle õudu ja skepsist.