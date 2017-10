Hiina president esitles riigile oma visiooni

Hiina president Xi Jinping. Foto: Ng Han Guan/AP/Scanpix

Pekingis algas kaks korda kümne aasta jooksul peetav Kommunistliku Partei kongress, kus president loodab võimu suurendada.

Xi pöördus rahva poole kõnega, milles esitas visiooni maailmas suuruselt teise majandusega riigi poliitika- ja majandussuundadest järgmise viie aasta jooksul. «Peame tegema rohkem oma rahva huvide nimel ja seisma kindlalt vastu kõigele, mis neid huve kahjustab või üritab tekitada lõhet rahva ja partei vahel,» rääkis riigipea.

Politseinikud Jinpingi avakõnet jälgimas. Foto: CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS/SCanpix

«Avatus toob meile progressi, eraldumine jätab meid teistest maha. Hiina ei sulge oma uksi maailmale, me avaneme veel ja veel,» ütles Xi Pekingis umbes 2300 erakonna delegaadile.

Kuigi Xi üritab näidata end globaliseerumise eest võitlejana ajal, mil Ühendriigid taanduvad USA presidendi Donald Trumpi «Ameerika ennekõike» poliitika tõttu, siis välisfirmad nurisevad, et senini pole Xi oma positsiooni tegudega toetanud. Hiina majanduses domineerivad jätkuvalt Hiina riiklikud firmad, USA ja Euroopa firmade sõnul ei lubata neil mitmes majandussektoris tegutseda ning nad peavad jagama tehnoloogiat kohalike konkurentidega.

Kommunistliku Partei kongressiks ehiti puudki. Foto: Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Külades kanti presidendi kõnet üle avalikesse kohtadesse paigutatud valjuhäälditest, kõikjal olid tugevdatud julgeolekumeetmeid ja teisitimõtlejail hoiti tavalisest tähelepanelikumalt silma peal.

Kongress pikendab eeldatavasti Xi ametiaega parteijuhina ja tema isiklik poliitikateooria kantakse ilmselt partei põhikirja, kus on ees Mao Zedongi ja Deng Xiaopingi poliitilised tõekspidamised. Hiinat juhib partei poliitbüroo alaline komitee, praegu on see seitsmeliikmeline ja peasekretäri Xi järel on tähtsuselt teisel kohal peaminister Li Keqiang.