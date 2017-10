Soome süüdistab kolme soomlast terrorikuriteoks valmistumises

Ühte kahtlustatakse veel väljaõppe andmises terroristliku eesmärgiga kuriteo sooritamiseks ning teist ka värbamises terroristliku kuriteo toimepanemise eesmärgil.

Kahtlustatakse, et kolmik valmistus osalema Süüria kodusõjas terroristliku organisatsiooni ridades. Rahvusringhäälingu Yle andmeil toimusid arvatavad rikkumised 2012. aasta lõpust 2013. aasta sügiseni.

Kolmik eitab süüdistust.

Lisaks kahtlustab prokuratuur, et kolmik rahastas oma tegevusi majanduskuritegudest saadud tuluga, kuid see on eraldiseisev hagi.