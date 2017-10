Hispaania võimud korraldavad Kataloonias jaanuaris valimised

Valitsus asub koostama nimekirja sammudest, mis tal tuleb Kataloonia autonoomia peatamiseks põhiseaduse 155. artikli põhjal astuda.

Hispaania alustab homme Kataloonia piirkonna autonoomsuse peatamisprotseduuridega, sest regiooni juht Carles Puigdemont ähvardas välja kuulutada iseseisvuse. Puigdemont palus esmaspäeval Madridilt kahekuist armuaega läbirääkimisteks, kuid Madrid andis neile loa viivitada eilseni.

Katalooni liider Carles Puigdemont. Foto: PAU BARRENA/AFP/Scanpix

Madrid on öelnud, et Katalooniaga iseseisvuse üle läbi rääkima ei hakata ja hoiatas, et vajadusel võetakse kasutusele äärmuslikud meetmed nagu regiooni autonoomia peatamine.

«Laupäeva hommikuks kokku kutsutud kriisikoosolekul kiidab Hispaania valitsus heaks meetmed, millega kaitstakse Hispaania - sealhulgas Kataloonia – huve ja taastatakse põhiseaduslik kord autonoomses piirkonnas,» teatas Hispaania peaminister Mariano Rajoy eile.

Puigdemont saatis veidi enne seda Rajoyle kirja, milles teatas: «Kui valitsus jätkab dialoogi õõnestamisega ja meie maha surumisega, võib Kataloonia valitsus vajadusel arutluse alla võtta ametliku iseseisvusdeklaratsiooni esitamise.».