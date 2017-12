Välisuudiste TOP 2017: orkaan Irma, terror, surnult leitud Läti poiss ja ettearvamatu Donald Trump

Orkaan Irma purustustööd USAs Floridas. | FOTO: GASTON DE CARDENAS/AFP/Scanpix

1. Otsepilt ja fotod: Orkaan Irma möllab Miamis

Augustis ja septembris Ameerika maailmajaos möllanud orkaani Irma tagajärjel sai surma üle 130 inimese. Looduskatastroofi tekitatud kahju hinnatakse ligi 70 miljardile dollarile.

Las Vegase muusikafeslivalil leidis eile õhtul aset USA ajaloo ohvriterohkeim massitulistamine. | FOTO: Ethan Miller/AFP/Scanpix

2. Blogi: Las Vegase muusikafestivalil lasti maha vähemalt 50 inimest

Ameerika Ühendriikides Las Vegases leidis ööl vastu 1. oktoobrit aset USA lähiajaloo ohvriterohkeim massitulistamine, kui 64-aastane ameeriklane Stephen Paddock avas hotellist tule kantrimuusika festivalile kogunenud 22 000 inimese pihta. Hukkus vähemalt 58 ja kannatada sai üle poole tuhande kontserdikülastaja. Ründaja lasi end maha.

Metsast surnult leitud viieaastane Vanja. | FOTO: Läti politsei

3. Kadunud viieaastane Läti poiss leiti surnult

Lätis 1. juulil kadunuks jäänud viieaastane Ivan Berladin leiti kümme päeva hiljem Grobina piirkonnas Dubeni metsast surnult. Uurijate sõnul suri probleemsest kodust poiss alajahtumise tagajärjel.

Aprillikuises Stockholmi rünnakus hukkunute mälestuseks toodud lilled. | FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

4. Blogi: Stockholmis sõitis veoauto rahva sekka, on hukkunuid

Euroopat kimbutavad terrorirünnakud jõudsid tänavu ka Rootsi pealinna Stockholmi, kui Drottninggatanil tänaval aprillis toimunud veokirünnakus sai surma viis ja vigastada veel 15 inimest. Rünnakuga seoses on kohtu alla antud Usbekistani päritolu sisserännanu, kellel olid teadaolevalt sidemed islamiäärmuslastega.

President Donald Trump teatamas, et Vahemehes paiknevad USA sõjalaevad tulistasid välja 59 Tomahawki-tüüpi tiibraketti - sihtmärgiks Süüria Homsi provintsis asuv Shayrati õhuväebaas. | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

5. Otse: USA tulistas 59 tiibraketti Süüria õhuväebaasile

Ameerika Ühendriigid tulistasid ööl vastu 7. aprilli enam kui poolsada tiibraketti Süüriasse kättemaksuks keemiarünnaku eest tsiviilelanike vastu. Tegemist oli president Donald Trumpi kõige jõulisema sõjalise käiguga riigipeaks saamise järel, kuid konflikt Süürias jätkub endiselt.

Barcelonas rünnaku järel vigastada saanud. | FOTO: NICOLAS CARVALHO OCHOA/AFP/SCANPIX

6. OTSEBLOGI: Kaubik sõitis Barcelonas rahva sekka

Hispaania suuruselt teine linn Barcelona oli lisaks poliitilistele pingetele Kataloonias esiuudiseks ka augustikuise terrorirünnaku ajal, kui populaarsel Las Ramblase tänaval sõitis veok jalakäijate sekka. Kahe päeva jooksul toimusid rünnakud ka mujal Kataloonias. Kokku sai rünnakutes surma 152 inimest, neist enamik Barcelonas. Rünnaku korraldasid ISISe liikmed.

Plahvatus Peterburi metroopeatuses. | FOTO: STR/AFP/Scanpix

7. Otseblogi: Peterburi metroos kärgatas plahvatus

Terror jõudis ka Eesti idapiiri lähistele, kui Venemaal Peterburi metroos aprillis toimunud plahvatuses sai lisaks islamiäärmuslasest enesetapuründajale surma veel 15 ja vigastada üle 60 inimese. Uurijate sõnul lasi end õhku Kõrgõzstanis sündinud Vene kodanikust usbekk Akbarzhon Jalilov, kes kuulus ISISe ridadesse.

Londoni Grenfell Toweri põleng. | FOTO: Jeff Moore/Jeff Moore/PA Images/Scanpix

8. Otsepilt ja blogi: Suurbritannia pealinnas puhkes kõrghoones suurpõleng

Juunis puhkes Ühendkuningriigi pealinnas Londonis asuvas kõrghoones põleng, mis nõudis 71 inimelu. Uurijate sõnul levis neljandalt korruselt külmikust alguse saanud põleng kiiresti üle kogu 24-korruselise hoone, kuna hoone renoveerimistöödel kasutatud materjal oli tuleohtlik.

Manchesteri terrorirünnaku ohvrite mälestuseks toodud lilled. | FOTO: BEN STANSALL/AFP/Scanpix

9. Blogi: Inglismaal Ariana Grande kontserdil kärgatas plahvatus, vähemalt 22 inimest sai surma

Tänavu Ühendkuningriigist toimunud terrorirünnakutest kõige ohvriterohkem oli maikuine pommirünnak Manchester Arenal laulja Ariana Grande kontserdi ajal. Plahvatuses sai lisaks islamiäärmuslasest enesetapuründajale surma 22 inimest. Uurijate sõnul korraldas rünnaku Liibüa päritolu Briti kodanikust 22-aastane Salman Ramadan Abedi.

Rootsi ajakirjanik Kim Wall Taani leiutaja Peter Madseni alveelaeval. | FOTO: ANDERS VALDSTED/AFP/Scanpix

10. Leiti Rootsi ajakirjaniku Kim Walli pea ja jalad

30-aastase Rootsi ajakirjaniku Kim Walli surma asjaolud pole tänaseni selgunud. Wall jäi Kopenhaageni lahel kadunuks 10. augusti öösel. Viimati nähti teda elusana 46-aastase Taani leiutaja Peter Madseni ehitatud allveelaeval Kopenhaageni lahes. Kümme päeva hiljem leiti Kopenhaageni rannikult pea ja jäsemeteta naisekeha, DNA-analüüsiga selgus, et see oli Wall. Madsen on antud kohtu alla, kuid protsess kestab.