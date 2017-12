Iraanis toimuvad valitsuse vastaste ja pooldajate meeleavaldused

Iraani pealinnas Teheranis ja teistes linnades jätkusid eile ja täna spontaansed, sanktsioneerimata meeleavaldused hinnatõusu ja president Hassan Rouhani majanduspoliitika vastu, suurendades survet valitsusele.

Poolametlik uudisteagentuur Fars ütles, et riigi lääneosas Kermanshah's tuli tänavatele umbes 300 meeleavaldajat. Teheranis protestis vähem kui 50 inimest.

Meeleavaldajad skandeerisid selliseid hüüdlauseid nagu «surm või vabadus», «poliitvangid tuleb vabastada» ja «tühja Palestiina, mõelge meile».

Breaking news-Thousands protest in Mashhad (second most populous city located in northeast #Iran ), and other cities today, chanting “death to Rouhani”, “death to dictator” “forget about Syria, think about us.” They were protesting the rise in the living costs. pic.twitter.com/wprzRzZb3c

Neljapäeval leidsid protestid aset üle kogu Iraani, sealhulgas suuruselt teises linnas Mashhadis.

Linna revolutsioonikohtu esimees Hasan Heidari ütles Farsile, et võeti kinni 52 meeleavaldajat, kuna nad osalesid ebaseaduslikul kogunemisel.

Iraani valitsus kutsus täna inimesi ebaseaduslikke kogunemisi vältima.

«Kutsume kõiki, kes on saanud üleskutse protestides osaleda, ebaseaduslikest kogunemistest mitte osa võtma, kuna sellega tekitavad nad vaid probleeme endale ja teistele inimestele,» ütles valitsuse esindaja uudisteagentuuri ISNA teatel.

Pärast kaks päeva kestnud valitsusvastaseid proteste Iraanis kogunesid täna meeleavaldustele ka valitsuse toetajad.

Pealinnas Teheranis kogunes valitsusmeelsele meeleavaldusele umbes 4000 inimest, kelle väitel on riigi majanduslikes probleemides süüdi USA.

Valitsusmeelsed kogunemised toimusid ka teistes Iraani suuremates linnades, Iraani riigitelevisiooni teatel võttis neist osa kümneid tuhandeid inimesi.

Protests across Iran as citizens are fed up w/ economic stagnation & mullah tyranny.

Amazing, a democratic Iran would change dynamic in ME & rest of the world. But - above all - its great people would get the most basic of human rights. Freedom.#IranProtest #IranUprising pic.twitter.com/SL7s2fUE3E