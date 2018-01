Mike Pence sai geitervituse osaliseks

Mike ja Karen Pence`i Aspeni talvepuhkuse majakese naabrid paigutasid samale krundile ehitatud sissesõiduteele vikerkaarevärvides plakati, millel oli kiri «Teeme Ameerika Jälle Geiks» («Make America Gay Again», viide Donald Trumpi kampaanialoosungile «Make America Great Again»).

«Sellest ei olnud võimalik mööda vaadata,» sõnas Pitkini maakonna asešeriff Michael Buglione.

Pence on pikaaegne seksuaalvähemuste õiguste vastane. Kongressi liikmena toetas ta vastuolulist «konversiooniteraapiat» geide ümberkasvatamiseks ja on veendumusel, et geiabielu toob kaasa ühiskonna kokkuvarisemise.

Indiana kubernerina allkirjastas ta seaduse, mis lubab ettevõtetel gei-töötajaid diskrimineerida.

Eestiski visiidil käinud Karen ja Mike Pence. | FOTO: VANO SHLAMOV/AFP

Väljaande Aspen Times kohaselt riputasid sildi sissesõiduteele kõrvalmajas elava paari tütred oma sõbrannaga.

Väidetavalt tõid vanemad asepresidendi peatuspaika valvavatele korrakaitsjatele ja salateenistuse agentidele tšillit ja maisimuffineid.

«Nad olid meiega väga kenad,» sõnas Buglione väljaandele.