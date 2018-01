Iraani kohus: protestijaid võib oodata surmanuhtlus

«Üks süüdistus, mis neile võidakse esitada, on Moharebeh ehk sõda Jumala vastu,» ütles kohtu esimees Mousa Ghazanfarabadi uudisteagentuuri Tasnim teatel. Moharebeh on Iraanis karistatav surmaga.

Ghazanfarabadi lisas, et osa protestijaid astub peatselt kohtu ette süüdistatuna riikliku julgeoleku ohustamises ja avaliku vara kahjustamises. Kohtu eesistuja lisas, et loata meeleavaldustel osalemine on Iraanis ebaseaduslik.