USA president ähvardas lõpetada Palestiina alade toetamise

"Me maksame palestiinlastele sadu miljoneid dollareid aastas ja ei saa vastu mingit tänu ega austust. Kui palestiinlased ei soovi enam rahuläbirääkimisi, siis milleks me peaksime tulevikus neid tohutuid makseid jätkama?" küsis Trump.

Uudisteagentuuri AFP andmetel toetab USA igal aastal palestiinlasi 319 miljoni dollariga.

Palestiina president Mahmoud Abbas teatas alles detsembris, et palestiinlased ei nõustu mistahes USA vahendatud Lähis-Ida rahuplaaniga. Abbas kinnitas ühtlasi, et ei kohtu jaanuaris Lähis-Ida külastava Ühendriikide asepresidendi Mike Pence´iga. Palestiina omavalitsus teatas pühapäeval, et kutsub koju konsultatsioonidele oma saadiku Ühendriikides seoses Trumpi otsusega tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Trump teatas 6. detsembril otsusest tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja kolida Ühendriikide saatkond Tel Avivist Jeruusalemma. Otsus vallandas Palestiina aladel ja Iisraelis rahutused ja vägivalla, milles on hukkunud 13 palestiinlast.