Galerii ja video: Tšornobõlis hakatakse tootma päikeseenergiat

Uus ühemegavatine tootmisjaam asub vaid saja meetri kaugusel möödunud aastal valminud uuest sarkofaagist, mille teraskilp katab 1986. aasta tuumakatastroofi käigus plahvatanud reaktorit.

«See päikeseenergia tootmisjaam katab ühe keskmise suurusega küla või umbes 2000 korteriomaniku energiavajaduse,» ütles Ukraina-Saksa ühisettevõtte Solar Chernobyl juht Jevgen Varjagin uudisteagentuurile AFP.

Jaam peaks alustama tööd lähinädalatel. Firma on kulutanud 3800 fotogalvaanilise päikesepaneeli paigaldamiseks miljoni eurot ning loodab, et investeering tasub end ära järgmise seitsme aastaga.

Ettevõtte sõnul on nende lõppeesmärk toota piirkonnas sada korda nii palju päikeseenergiat kui praegu. «Siinne päikesekiirguse kogus on võrreldav Lõuna-Saksamaaga,» lausus Varjagin.

Vaja uusi energialiike

Arvestades, et viimased kaks aastat pole Ukraina enam tarninud Venemaalt maagaasi, otsitakse uusi viise, kuidas kasutada Tšornobõli tuumajaama ümbritsevat keelutsooni, mis põllumaaks ei sobi.

Tšornobõli tuumajaama neljas energiaplokk plahvatas 1986. aasta 26. aprillil. Õnnetuse tagajärjel levis radioaktiivne saaste mõnel hinnangul üle kolmveerandi Euroopast, kõige rängemalt said pihta Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Pärast tuumaõnnetust evakueerisid Nõukogude võimud piirkonnast sadu tuhandeid inimesi ja 2000 km2 suurune ala jäi inimtühjaks.

Tuumajaama ülejäänud reaktoreid aga kohe seisma ei pandud, piirkonna tööstustegevus lõppes alles 2000. aastal, kui suleti viimane reaktor.

Kuigi Ukraina ametivõimude sõnul ei tohi inimesed keelutsooni elama naasta veel vähemalt 24 000 aastat, on tööstuslikul otstarbel piirkond taas kasutuskõlblik.

«Arusaadavatel põhjustel ei saa terrirooriumi kasutada põllumajanduslikel eesmärkidel, aga erinevate innovaatliliste teadusprojektide jaoks on see täitsa sobiv,» ütles AFP-le 2016. aastal Ukraina keskkonnaminister ja Tšornobõli päikeseenergiajaamade rajamise pooldaja Ostap Semerak.

Päikesekütte projektide elluviimise tegi võimalikuks ka möödunud aastal uue kaitsekupli peale saanud neljas energiaplokk.

Rahvusvahelise rahastuse toel valminud terasgigant kattis algse lekkima hakanud betoonsarkofaagi, kuhu olid tekkinud praod ja mõrad. Ametlikel andmetel vähenes kiirguse tase jaama ümbruses pärast seda ühe kümnendikuni endisest tasemest.

Sellegipoolest on ettevaatusabinõud siiani vajalikud, mistõttu pole ka päikesepaneelid paigutatud maapinnale, vaid kinnitatud betoonplokkidest vundamendile.

Maapind on endiselt saastatud, selgitas Varjagin, kelle firma on ukrainlaste Rodina Energy Groupi ja sakslaste Enerparc AG ühine ettevõtmine. «Tulenevalt karmidest turvanõuetest puurida või kaevata siin ei saa,» lausus ta.

Möödunud aastal ehitas ettevõte 4,2-megavatise koguvõimsusega päikeseenergiajaama Tšornobõli lähistel asuvasse kiiritatud tsooni Valgevenes.

Ukraina võimud pakkusid sarnaste tootmisjaamade rajamiseks Tšornobõlis investoritele ligi 2500 hektarit (25 km2) maad.

Riik otsib investoreid

Kokku sai Kiiev välisettevõtetelt ligikaudu 60 pakkumist, sh ameerklastelt, hiinlastelt, taanlastelt ja prantslastelt, kes kõik kaaluvad tulevikus piirkonna päikeseenergia arendustest osa võtmist, ütles Tšornobõli keelutsooni haldava riikliku agentuuri pressiesindaja Olena Kovaltšuk.

Investoritele teeb Tšornobõli aktraktiivseks Ukraina kõrge päikeseenergia hind, mis energiatööstuse teaduskeskuse tegevjuhi Oleksandr Hartšenko sõnul on võrreldes Euroopa hindadega keskmiselt 50 protsenti kõrgem, väga odav maa ja asjaolu, et varem tuumajaamade tarbeks kasutatud kõrgepingeliinid on seal juba olemas.

Sellegipoolest pole lääne investorite tormijooksu loota. Tagasi hoiavad neid nii turvakaalutlused kui ka Ukraina kurikuulus bürokraatia ja korruptsioon.

«Väga oluline on garantii, et Tšornobõlis töötamine on võimalike töötajate jaoks turvaline,» ütles Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) nõunik Anton Usov.

EBRD Ukraina päikeseenergiatööstusesse praegu investeerida ei kavatse.