Asüülitahtjate apellatsioonid ummistavad Saksa kohtuid

Apellatsioonide võitmine tähendab seda, et põgenikele antakse kaitset Genfi põgenikekonventsiooni all, kuid vaid vähesed saavad Saksa asüülistaatuse. See erisus on oluline, kuna vaid asüüli saanud isikutel lubatakse sihtriiki ka pere kaasa võtta.