Trump süüdistas Venemaad Põhja-Korea sanktsioonide õõnestamises

Trump kritiseeris ka detsembris Venemaad, et see ei aita kaasa ülemaailmsetele jõupingutustele surve avaldamiseks Pyongyangile tuumarelvade ja ballistiliste rakettide arendamise peatamiseks.

USA president ei soostunud ütlema, kas ta on mingil viisil Kimiga otse suhelnud.

"Ma istuksin maha, kuid ma ei ole kindel, et maha istumine probleemi lahendaks," sõnas ta.

"Ma ei ole kindel, et kõneluseks viiksid millegi mõistlikuni. Nad on rääkinud 25 aastat ja nad on kasutanud ära meie presidente, meie eelmisi presidente."