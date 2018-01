10 euroga Merkeli vastu? Saksa sotsid hakkavad häälte ostmist piirama

Noored Sotsialistid ja erakonna vasaktiib käivitas esmaspäeval kampaania, pakkudes 10 euro eest kahekuist liikmesust ja rõhutades, et uustulnukatelt oodatakse häält suure koalitsiooni vastu.

«Lühiajaline liikmesus eesmärgiga mõjutada hääletust on vastuolus meie põhimõtetega,» ütles SPD aseesimees Thorsten Schäfer-Gümbe täna ja lisas, et inimest, kes maksab 10 eurot ja lahkub seejärel parteist, ei huvita sotsiaaldemokraatia.

Merkeli konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid peaksid alustama reedel ametlikke koalitsioonikõnelusi. SPD erakorraline kongress kiitis pühapäeval koalitsioonikõnelused heaks tänu lubadustele, et tervishoiu- ja rändepoliitikas hakatakse otsima vastuvõetavamaid kompromisse.

Kui kokkulepe saavutatakse, pannakse see SPD rohkem kui 440 000 liikme seas hääletusele.

Erakonnal on kavas määrata järgmisel nädalal kuupäev, millest hiljem erakonnaga liitunu enam hääletusest osa võtta ei saa.

SPD peasekretär Lars Klingbeil ütles raadiousutluses, et tervitab uusi tulijaid, aga kui inimesi kannustatakse erakonnaga ühinema ainult selleks, et koalitsiooni vastu hääletada, devalveerib see liikmesuse tähendust.