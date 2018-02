USA demokraadid hoiatasid memo avaldamise järel Trumpi

USA kongressi esindajatekoja luurekomitee avaldas reedel vabariiklaste koostatud memo, milles väidetakse, et FBI ületas Trumpi valimiskampaania järele luurates oma volitusi.

Salastatud materjalidel põhinevas neljaleheküljelises memos väidetakse, et FBI kasutas tõendusmaterjalideta ja Demokraatliku Partei ning Hillary Clintoni valimiskampaania rahastamisel koostatud nn Steele´i toimikut, et saada FBI ja justiitsministeeriumi juhtidelt luba jälgida Trumpi välisnõunikku Carter Page'i, kel olid ulatuslikud kontaktid venelastega.

Justiitsministeerium, FBI ja demokraadid olid memo avaldamisele vastu, väites, et see paljastaks FBI töömeetodeid, kahjustaks rahvuslikku julgeolekut ja eksitaks avalikkust. Demokraadid on süüdistanud vabariiklasest esindajatekoja luurekomisjoni esimeest Devin Nunest memo neljaleheküljelisse avalikkusele mõeldud versiooni salastatud info valikulises sisestamises.

Samuti leiavad demokraadid, et president võib kasutada memot oma kampaania võimalikke sidemeid Vene valitsusega uuriva eriprokurör Robert Muelleri või tema otsese ülemuse, asejustiitsminister Rod Rosensteini vastu, keda võib nüüd oodata vallandamine. Trump on juba teatanud, et memo sisu vabastab ta igasugusest süüst ja kinnitab tema väiteid, et mingit kokkumängu Venemaaga pole olnud.

Senati demokraatide tähtsuselt teine mees Dick Durbin hoiatas pühapäeval presidenti Muelleri vallandamise eest. «Küsimus praegusel hetkel on, kas vabariiklaste enamus esindajatekojas ja senatis jääb seisma õigusriigi ja põhiseaduse eest, kui president peaks selle äärmusliku positsiooni võtma,» ütles ta televõrgu CNN saates «Olukorrast riigis».

Kui Trump peaks nõnda talitama, võib see viia «vastasseisuni, mida Ameerika ei vaja», sõnas Durbin.

Esindajatekoja luurekomitee liige demokraat Adam Schiff vaidlustas väite, et FBI taotlus USA välisluure jälgimiskohtule (FISA) Page´i järele luuramiseks tugines Steele´i toimikule.

«Kohut teavitati sellest, et asjasse on segatud poliitiline toimija,» lausus Schiff. «Eesmärk siin on kahjustada ja diskrediteerida FBI-da, Muelleri juurdlust ja täita presidendi käsku,» lausus ta telekanali ABC saates «See nädal».

Schiff pidas «vägagi võimalikuks,« et esindajatekoja luurekomisjoni vabariiklased «koordineerisid seda kõike Valge Majaga».

Mõned vabariiklased, kes on avaldanud toetust memo juhtmõttele, on püüdnud sellest hoolimata näidata oma toetust Muellerile, Rosensteinile, FBI-le ja selle direktorile Christopher Wray´le ajal, kui büroo ja justiitsministeerium on langenud presidendi seninägematu kriitika alla.

«Mul on olnud Rod Rosensteiniga erimeelsusi, kuid arvan endiselt, et ta on täiesti võimeline juhtima justiitsministeeriumi, mida me kõik saame usaldada,» ütles esindajatekoja järelvalvekomitee esimees Trey Gowdy telekanali CBS saates.