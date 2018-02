Iisraeli politsei tahab Netanyahule korruptsioonisüüdistuse esitada

Netanyahu sõnul on ta kindel, et hoolimata politseiülema Roni Alsheichi ettepanekust süüdistusi ei esitata.

«Paljud teist küsivad, mis saab edasi? Ma tahan teile kinnitada: midagi ei juhtu, sest mina tean tõde,» sõnas Netanyahu oma ametlikule Facebooki kontole postitatud videos.

«Iisrael on õigusriik. Seaduse kohaselt on õigus peaministri kohta käiva tõestusmaterjali osas otsustada justiitsministril ja peaprokuröril. Riigiprokurör ütles hiljuti Knessetis, et pooled politsei soovitused ei jõua kuhugi. Seega ärge muretsege,» kinnitas peaminster.

Netanyahu on olnud juba kuid uurimise all seoses Iisraeli võimueliidilt kalliste kingituste vastu võtmisega. Seni ei ole teada olnud, kas «Juurdlus 1000» nime all tuntud juurdluse käigus on kogunud piisavalt tõestusmaterjali süüdistuste esitamiseks.

Eile kirjutas Iisraeli väljaanne Ynet, et politseiülemad on üksmeelsel seisukohal, et Netanyahu süüdi mõistmiseks pistise võtmise alusel on piisavalt tõendeid.

Peaminister on järjepidevalt süüdistusi eitanud, öeldes, et sõpradelt kingituste vastu võtmises ei ole midagi ebaseaduslikku. Lisaks on Netanyahu süüdistanud Iisraeli meediat juurdlusega seoses valeuudiste levitamises.

Netanyahu on uurimise all ka teise juhtumiga seoses, milles peaministrit kahtlustatakse iIsraeli ajakirjade kirjastusega quid pro quo kokkuleppe sõlmimises, et nõrgestada konkureerivat väljaannet, mis Netanyahut kriitiliselt kajastas.