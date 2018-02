Bangladeshis nõuavad tuhanded opositsiooniliidri vabastamist

Kahekordne peaminister Zia mõisteti möödunud nädalal viieks aastaks vangi 252 000 USA dollari riisumise eest orbudekodu jaoks loodud fondist. Kohtuotsuse eel kardeti, et opositsioonijuhti võib süüdimõistmise korral oodata eluaegne vanglakaristus. Zia on järjekindlalt süüdistusi eitanud, kinnitades, et sentigi ei varastatud.