Relvaäri ajanud soomlane leiti Uganda hotellitoast surnuna

Soome välisministeerium on eelmisel nädalal toimunud juhtumit kinnitanud.

«Lahkamisel ei viidanud miski mõrvale,» sõnas Kampala politsei esindaja Luke Owoyesigire. «Me ootame toksikoloogiaraportit. Kui see saabub, saame öelda, kas ta mürgitati või midagi niisugust.»

Eelmisel nädalal pidas Uganda politsei juhtumiga seoses kinni naise, kes oli soomlasele lennujaama vastu läinud ning külastas mitmel korral tema hotellituba. Naine vabastati ebapiisavate tõendite tõttu, kuid politsei on kohustanud teda oma liikumistest teada andma.

Politsei kõneisiku sõnul leiti lääne turistide seas populaarsest Pearl of Africa hotellitoast narkootilisi aineid. Seni ei ole teada, kas hotellitoas uimasteid kasutati või kes need sinna toimetas.

Eeluurimise käigus avastas politsei, et Soome ärimees oli riiki saabudes esitanud lennujaamaametnikele võltsitud küllakutse. Võltsitud kiri oli saadetud väidetavalt Uganda sisejulgeolekuameti poolt. Ameti juht Frank Bagyenda teatas aga, et ei ole soomlast riiki kutsunud.

Eile tunnistas Patria, et on andnud mehele loa Ugandas relvasid turustada. Mees olevat väitnud, et kohtub Uganda kaitseministeeriumi esindajatega ja võttis reisile kaasa ka Patria turundusmaterjalid.