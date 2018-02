Vene kalapüügi eripära – kes on miljardäride magataja Nastja Rõbka?

Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi avaldas oma Youtube`i kanalil video, milles lahkab tööstusmiljardäri Oleg Deripaska ja asepeaminister Sergei Prihodko seotust eskortnaise Nastja Rõbkaga, väites, et 2016. aastal Norras luksusjahil veedetud nädalalõpp paljastab korruptiivsed sidemed suurtöösturi ja mõjuka ministri vahel.

Navalnõi kasutas tõestusmaterjalina Rõbka Instagrami postitatud pilte, mille Deripaska käskis Ust-Labinski kohtu otsusega eemaldada. Lisaks on Roskomnadzori käsul maha võetud ka Navalnõi klipp, mis skandaalset nädalalõppu lahkab. Navalnõi vastas sellele loomulikult uue video postitamisega, vahendab The Moscow Times.

Rõbka, pärisnimega Anastasia Vašukevitš, on oma suhet Deripaskaga varemgi Instagramis dokumenteerinud, süüdistades miljardäri ka enda grupivägistamises ja nõudes, et teda vägistanud mees võiks vähemalt temaga abielluda, vahendab The Daily Beast.