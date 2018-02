Pildid: põrgu Ida-Ghoutas on seitsme päevaga nõudnud 500 elu

Hubast pilti häirivad aga verejäänukid ta nina ümber ja tume sinika-laadne vari ta silma kohal. väike poiss on üks lastest, kes on sellenädalase pommirahe alla jäänud Ida-Ghoutas.

Arstid ei tea tema nime, ega seda, kes on tema vanemad. Nad ei tea täpselt sedagi, mis tal viga on. Nina-kõrva-kurguarsti Hamza Hassani sõnul toodi laps haiglasse, kus ta töötab neljapäeval. Teine haigla, kus ta viibis sai tabamuse.

«Tal pole väliseid vigastusi ja arvame, et tal on närvikahjustus ja sisemised vigastused,» ütles Hassan. Arvatakse, et laps on ühe ja 1,5 eluaasta vahel. «Ta hingab, aga pole teadvusel. Me ei tea, kus on tema vanemad.»