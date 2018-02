Saksa sõjavägi vaevleb varustusprobleemide küüsis

Uuest kaitseministeeriumi raportist selgub, et paljud Bundeswehri põhilistest relvasüsteemidest ei ole valmis õppustel kasutamiseks või positsioonidele saatmiseks. 2017. aasta kohta koostatud raport esitatakse homme Bundestagile.

Kaitseministeeriumi sõnul on alates Venemaa invasioonist Ida-Ukrainasse 2014. aastal tõusnud õppuste ja paigutamiste arv, mis põhjustab kasutuses olevate relvasüsteemide varasemast kiiremat kulumist.

Raportis on ära toodud iga relvatüübi puudujäägid, ehk siis märgitud relvad, mis on parajasti hoolduses, uuendamisel või katsetamisel. Teisal on arv, mis märgib relvatüübi koguhulka.