Melania Trump pääses USAsse «geeniuste viisaga»

Rohelise kaardi omanikuna oli Knaussil võimalik hakata ka oma vanemate eestkostjaks, kes on nüüd lähedal oma kodakondsuse saamisele. President Trump on aga lubanud sugulaste eestkoste võimaluse lõpetada.

Melania Trumpi advokaat Michael Wilders keeldus kommenteerimast Trumpi vanematega seotud üksikasju, kuid märkis, et ei ole üllatunud, et 2001. aastal nii vähesed sloveenlased EB-1 viisa said: kriteeriumid on lihtsalt väga ranged.