Marylandi osariigi eelnõu võib takistada Trumpi valimistel kandideerimast

Debatt kava ümber keskendus suuresti just Trumpile, kes keeludus eelmise valimiskampaania ajal oma tuludeklaratsiooni andmeid avaldamast, kirjutas The Washington Post.

Pinsky toonitas aga, et seadus on täitmiseks kõigile, kes tahavad saada USA presidendiks. «Donald Trump võis selle esile kutsuda, aga see pole suunatud Donald Trumpi vastu. See on tulevikku suunatud, see ei ole tagasiulatuv,» selgitas ta.