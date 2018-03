Video: Hispaania saadab räppareid trellide taha

Pablo Haseli esinejanime all tuntud hispaanlase jaoks pole see esinene kord kui teda terrorikuritegudele õhutamises süüdistatakse. Kaheaastase vanglakaristuse sai ta oma laulu sõnade eest ka 2014. aastal, kuid toona ta siiski trellide taha ei läinud, sest mittevägivaldse kuriteo esimese karistuse puhul, - kui selle karistusmääraks on kuni kaks aastat, - seda aega Hispaanias üldjuhul vanglaseinte vahel ei veedeta.