USA idaosas sai talvetormis surma viis inimest

Kõik viis inimest said surma tormis murdunud puude tõttu. Vahejuhtumid leidsid aset Virginia osariigis Chesteris ja James City maakonnas, samuti Baltimore'i lähistel, Newportis ja Putnam Valley linnas New York City lähistel. Hukkunute seas on praegustel andmetel ka kaks last.