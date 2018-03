Pornostaar kaebas Trumpi kohtusse

Danielsi sõnul muudab asjaolu, et Trump leppele kunagi oma allkirja ei pannud selle tühiseks. Pornostaari esindaja säutsus eile sotsiaalmeediakanalis Twitter, et presidendi eest allkirjastas dokumendi hoopiski tema eraadvokaat Michael Cohen.

Daniels, kelle tegelik nimi on Stephanie Clifford, väidab, et tal oli Trumpiga aastatepikkune afäär. Naise hagis seisab, et Trumpi presidendikampaania ajal, kui erinevad naised avaldasid oma lugusid kokkupuutumistest nüüdse presidendiga, võttis Cohen temaga ühendust, et lugu avalikkusesse ei jõuaks.