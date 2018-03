GRAAFIK: NATO kaitsekulutuste värskeim pingerida

Küll aga näeb kohati langust juhul, kui vaadata, kui paljud riigid täidavad nõuet kulutada riigikaitsele kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Ehk sisuliselt on riikide SKTd kasvanud kiiremas tempos kui kaitsevaldkonnale antavad ressursid. Kui tunamullu sai sellega hakkama viis liitlast 29st, siis tänavu on neid neli.

Vastuseks küsimusele, kuidas Poola alla kahe protsendi kukkumine võimalikuks sai, tunnistas tunnustatud kaitsevaldkonna ajakirja IHS Jane's poolakast analüütik Konrad Muzyka Postimehele, et süüdi on pidurdunud hanked. Vaid 55 protsenti Poola relvajõududele prioriteetsete valdkondade arendamiseks eraldatud rahast suudeti ära kasutada. Ning see on analüütiku sõnul kohutav tulemus.