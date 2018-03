Iisrael tunnistas 2007. aastal Süüria tuumarajatise pommitamist

Arvatakse, et Süüria sai tuumarajatise ehitamiseks abi Põhja-Korealt. Damaskus on tuumarajatiste arendamist eitanud ning vaikis ka peale Iisraeli rünnakut, märkides ainult, et riigi õhupiiri rikuti.

2008. aastal väitsid USA ametnikud, et Iisrael pommitas salajast tuumareaktorit, mida Süürias arendati. 2011. aastal teatas Rahvusvaheline Aatomienergia agentuur, et üsna tõenäoliselt oli tegu tuumareaktoriga.

Pole selge, miks Iisrael otsustas nüüd rünnaku avalikustada. Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman ütles, et rünnaku näol on tegu sõnumiga riigi vaenlastele.

«Meie vaenlaste motivatsioon on viimastel aastatel suurenenud, kuid võrreldes 2007. aastaga on suurenenud ka meie armee ja õhujõudude tugevus ning luurevõimekused,» lausus Lieberman avalduses. «Seda võrrandit peaks Lähis-Idas igaüks arvesse võtma.»

Ilmselt on see sõnum Iraanile, mis on Süüria presidenti Bashar al-Assadi jätkuvas kodusõjas toetanud. Iisrael kardab, et Iraan soovib paigutada Süüriasse alalised sõjaväebaasid ja raketitehased, et Iisraeli positsiooni ohustada.