Johnson võrdles Venemaa jalgpalli MM-i Hitleri olümpiaga

«Mõte, et Putin ulatab võitjameeskonnale maailmakarika, mõte, et Putin kasutab seda PR-trikina, et võõbata üle oma brutaalne ja korruptiivne režiim, täidab mind õudusega,» sõnas leiboristide parlamendisaadik Ian Austin eilsel välisasjade komisjoni istungil.

Johnson vastas: «Ma kardan, et see on täiesti õige. Sinu kirjeldus sellest, mis Moskvas maailmameistrivõistlustel juhtuma hakkab – jah, ma arvan, et võrdlus 1936. aastaga on kindlasti õige.»