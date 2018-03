Prokurör: Savtšenko käekotist leiti kolm granaati ja tulirelv

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko teatas, et tal on kindlaid tõendeid, et Savtšenko kavandas, andis isiklikult juhiseid ja värbas inimesi Ukraina parlamendi ründamiseks. Väidetavalt plaanis endine sõjaväelendur rünnakut granaatide, miinipildujate ja automaatrelvadega.

Savtšenko peeti parlamenti sisenemisel kinni ja tema käekotist leiti kolm granaati ja tulirelv.

«Kõik ukrainlased unistavad Bankovska tänava (presidendikantselei), parlamendi ja valitsuse õhkimisest,» lausus Savtšenko teisipäeval. «Mina unistan muutustest ilma plahvatusteta.»

Alates 2016. aastal Vene vangistusest Ukrainasse naasmisest on Savtšenko maine hakanud alla käima. Toonane potentsiaalne presidendikandidaat on teinud kummalisi avaldusi, näiteks väitnud, et Ukraina peaks diktatuuriks muutuma ja loobuma Krimmist separatistliku Donbassi vastu.

Samuti on silma jäänud Savtšenko veider käitumine, näiteks Luganski ja Donbassi mässuliste juhtidega kohtumine. Kõik see on kahandanud tema populaarsust ja jätnud kunagise rahva lemmiku ülemraadas soosingust ilma.

«Kellelgi ei ole parlamendis sõpru,» teatas Savtšenko eile. «Poliitikud ei sõbrusta üksteisega, nad kasutavad üksteist ära.»

Savtšenko ei kinnitanud ega eitanud parlamendihoonesse relvade toimetamist, öeldes et on nõus seda kommenteerima ainult televisioonis ülekantava valedetektori testi käigus.

Kuigi ta eitas parlamendile terrorirünnakute kavandamist, lausus Savtšenko Ukraina julgeolekuteenistuse ülekuulamisel, et arutas absurdseid plaane riigipöördeks ja terrorirünnakuid kõrgete ametnike vastu.

Samal päeval võeti ülemraadas vastu seadus, millega lubatakse valitsuse hoonetes relva kanda ainult julgeolekutöötajatel.

Lisaks eemaldas parlament Savtšenko riiklikust julgeoleku ja kaitsekomiteest ning korraldab täna hääletuse, et otsustada, kas võtta talt saadikupuutumatus, ta vahistada või kuriteos süüdistused esitada.

Savtšenko kaitses ka Volodõmõr Rubani, kes vahistati 8. märtsil kava eest tappa president Petro Porošenko ja teised kõrgetasemelised valitsusametnikud.