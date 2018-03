Eesti otsustab Vene diplomaatide väljasaatmise nädala alguses

Küsimusele, kas Eesti vaeb veel mingeid vastusamme seoses sellega, et Venemaa korraldas Inglismaal Salisburys närvigaas Novitšokiga rünnaku endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu, vastas Ratas: «Välisminister on täna (eile, toim) öelnud, et tal on Magnitski nimekirja osas ettepanekuid valitsusele ja ma arvan, et see on õige suund.»