Vilepuhuja paljastas Brexiti valed

«Ma tean, et Vote Leave rikkus seadust, et inimestele valetati ja referendum ei olnud seetõttu legitiimne,» sõnas organisatsiooni Vote Leave juures töötanud Shahmir Sanni väljaandele Guardian.

Ehkki Brexiti minister David Davis märkis, et lõpliku järelduse tegemine on komisjoni, mitte ministrite töö, väitis lahkumise pooldajate üks toonaseid juhte, praegune välisminister Boris Johnson, et süüdistused on täiesti naeruväärsed.