Süürias surma saanud sõjaväelased olid britt ja ameeriklane

USA president Donald Trump teatas neljapäevases kõnes, et Ühendriikide väed lahkuvad Süüriast varsti ja kurtis seitsme triljoni dollari raiskamise üle sõdadele Lähis-Idas. Trump ütles Ohio osariigis peetud kõnes tööstustöölistele, et USA väed on lähedal kogu territooriumi kindlustamisele, mis oli kunagi äärmusrühmituse Islamiriik kontrolli all.