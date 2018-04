Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders rõhutas, et Valge Maja oli üks mitmest potentsiaalsest toimumiskohast, mida presidendid 20. märtsil arutasid. Ta lisas, et Valge Maja tippkohtumist rohkem ei kommenteeri.

«Loodan, et olukord võimaldab meil seda teemat arutada. Meile näib see väga tähtis ja vajalik nagu mõlema riigi, nii ka rahvusvahelise kogukonna jaoks,» lisas Ušakov.

Küsimusele, millal see kohtumine aset võiks leida, esimesel poolaastal või teisel, kostis Ušakov, et see ei olnud kõne all.