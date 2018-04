Saudi kroonprints tunnistas Iisraeli õigust oma maale

See esmaspäeval avaldatud seisukoht tähendab märkimisväärset muudatust kuningriigi senises poliitikas.

Saudi Araabial ja Iisraelil ei ole ametlikke diplomaatilisi suhteid, kuid kuluaarides on kontaktid viimastel aastatel hoogustunud.

Iisraeli konflikt palestiinlastega on olnud seni suurim takistus kahe riigi täiemahulise lähenemise teel ning Ar-Riyad toetab tänini palestiinlaste suveräänsusnõuet.

Kroonprints andis esmaspäeval usutluse USA ajakirjale The Atlantic.

"Ma usun, et palestiinlastel ja iisraellastel on õigus omaenda maale," ütles Ühendriikides kolmenädalasel visiidil olev Salman vastuseks väljaande peatoimetaja Jeffrey Goldbergi küsimusele: "Kas juutidel on õigus rahvusriigile vähemalt osal oma esivanemate maast?"