Stoltenberg: NATO ei taha uut külma sõda

Ta märkis seejuures: «Me püüdleme endiselt asjalikumate suhete poole Venemaaga (...). Me ei ürita seda isoleerida.» Samas ütles peasekretär, et NATO jätkab lahinguvalmiduse suurendamist Läänemere piirkonnas seoses Vene õppustega Baltimaade piiri ääres. Ta tunnustas Venemaa õigust korraldada õppusi oma alal, kuid märkis, et NATO jõud jäävad piirkonnas valvsaks ja suurendavad lahinguvalmidust.