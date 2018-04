Suurbritannia kaalub Skripalide saatmist USAsse

Anonüümsetele allikatele tuginendes edastas väljaanne Sunday Times, et Briti luure MI6 ametnikud on pidanud USA Luure Keskagentuuri (CIA) ametivendadega läbirääkimisi Skripalide kaitse alla saatmisest.

«Neile pakutakse uut identiteeti,» vahendab väljaanne ühe allika sõnu. «Kõige ilmsem koht nende ümberasustamiseks on Ameerika, sest seal on nende tapmiseks väiksem tõenäosus ja neid on uue identiteedi all lihtsam kaitsta.»