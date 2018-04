Lavrov saatis Johnsonile pildi natsitervitust tegevast Inglismaa jalgpallikoondisest

Mõnitamine lisab veelgi pingetele, mis on kõrgele tõusnud seoses endise Venemaa spiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisega. Diplomaatide ja spioonide riigist väljasaatmise järel on Venemaa Suurbritanniat tulega mängimises süüdistanud.

1938. aastast pärineval fotol on näha Inglismaa jalgpallikoondist enne Berliinis toimunud kohtumist Saksamaaga, kus mõlemad meeskonnad olid sunnitud natsitervitusega esinema.

Inglastele anti natsitervituse tegemiseks korraldus Saksamaa ametnike poolt, kelle mõtet toetas toonane Suurbritannia suursaadik Saksamaal. Tol ajal lootis Briti peaminister Neville Chamberlain Hitleriga lepituspoliitikat ajada, et seeläbi sõda vältida.

1938. aastast pärineval pildil on näha ka jalgpallilegend Sir Stanley Matthewsi. Matthewsi poeg ütles ajakirjandusele, et tema isa oleks kahtlemata ärritunud, kui näeks, et Venemaa üritab teda poliitilise etturina kasutada.