Ukraina president tegi üllatusvisiidi Türki

Katar on Türgi tähtis liitlane Pärsia lahel. Ukraina tahab sealt laevadega importida veeldatud maagaasi (LNG) läbi Bosporuse väina. Sellega tahab Kiiev leevendada energiaallikate puudujääki, mille on kaasa toonud vastasseis Venemaaga.

Porošenko külastas Katari märtsis. Hiljem ütles ta, et Doha on valmis tarnima Ukrainale LNG-d. LNG transport läbi Bosporuse vajab Türgi luba. Seni pole Türgi tahtnud niivõrd plahvatusohtlikku kaupa läbi kitsa veetee lubada.

Kiievi avalduses lisati, et Türgi toetab ÜRO rahuvalvajate saatmist Ida-Ukrainasse ja on nõus missioonis osalema. Ukraina ja Türgi liidrid arutasid ka olukorda Krimmis. Türgi valitsus on poolsaare annekteerimisele vastu ning muretseb Krimmis elava krimmitatarlaste vähemuse pärast.