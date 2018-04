Raport: Läti huve ohustavad enim Vene luure- ja julgeolekuametite töö

2017. aastat käsitlevas raportis ütleb amet, et Venemaa luurab Lätis diplomaatia kattevarjus ja Venemaa territooriumilt.

Raportis toodi esile, et paranenud on lääneriikide ja lätlaste võime tuvastada ja suhtuda kriitiliselt Venemaa propagandasse ja venemeelsetesse ühendustesse. Raporti sõnul peab põhiseadusliku kaitse amet seda tähtsaks, sest Venemaa on oma mõjuvõimu suurendamiseks loonud rea operatsioone, milles keskset rolli etendavad kübervahendid.