Trumpi nõunikud on Muelleri vallandamist mitu kuud kaalunud

Eile teatas ka Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders, et Trumpi arvates on tal õigus Vene kokkumängu uurimisega tegelev Mueller vallandada. Sanders küll ei öelnud, et president seda ka teha kavatseb.

«Interpretatsioon on see, et nad võivad seda teha,» teatas allikas CNN-ile. Teine asjaga kursis olev allikas kinnitas, et administratsioonis valitseb usk, et neil on volitus Mueller vallandada.