Analüütik hoiatab Baltimaade kaitsel nii ala- kui ülereageerimise eest

Kühni hinnangul on Baltimaadesse eelpaigutatud pataljonide roll liiga hägus. Ta toob näiteks variandi, kus Vene üksused tungiksid ootamatult üle Läti piiri ja võtaksid ära tüki nende riigi idaservast. Arvestades aga seda, et eelpaigutatud pataljon asub Lääne-Lätis Adažis ja NATO otsustusprotsess võtab aega, võivad liitlased reageerida liiga hilja selleks, et millegi eest võidelda.